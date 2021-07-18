تعرف على أجر مجدي شطة في الساعة.. عمرو دياب بياخد ضعفه 85 مرة

يُعد مجدي شطة، واحد من أبرز الشباب الذين ظهروا على الساحة الغنائية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إذ اكتسب شهرته منذ خلافه مع حمو بيكا، والتي تصدرت التريند آنذاك، وصار ضيفًا على بعض البرامج التليفزيونية منذ ذلك الحين.

ويُشارك مجدي شطة، في إحياء الحفلات والسهرات الغنائية، بجانب طرح أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ومن جهته، كشف أحد منظمي الحفلات، لـ«الوطن»، عن أجر مجدي شطة، في الحفلات، حيث يحصل على 10 آلاف جنيهًا في الساعة الواحدة، ليُعد من ضمن المُغنين الذين يحصلون عن أجور قليلة مُقارنة بزملائه من مطربي المهرجانات.

ويُمثل أجر مجدي شطة، جزءً قليلًا من الأجر الذي يحصل عليه الفنان عمرو دياب، إذ تصل الساعة الواحدة لـ«الهضبة»، بـ850 ألف جنيه، وذلك حسبما كشف منظم الحفلات لـ«الوطن».

مجدي شطة عن انضمامه لنقابة الموسيقيين: حلم كبير

وكان مجدي شطة، قد أكد أنه سيُشارك في اختبارات الأصوات الجديدة، التي ستنظمها نقابة المهن الموسيقية، بشأن الانضمام لعضويتها، إذ يُعد ذلك بمثابة حلم كبير ومؤجل، ويطمح لتحقيقه خلال الفترة المُقبلة، قائلًا: «أنا مش أقل من اللي قدّموا قبل كده.. ده حلمي ومش هسيبه».

وقال مجدي شطة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه ليس لديه مؤهل دراسي، بينما حاصل على شهادة محو أمية منذ عام 2006، ويُجيد القراءة والكتابة، فضلًا عن حصوله على شهادة الخدمة العسكرية خلال الأيام القليلة المُقبلة، متابعًا: «أنا مستوفي كل شروط المُشاركة في الاختبارات».

وأضاف: «حلمي أنضم إلى شعبة الغناء الشعبي، مش أي شعبة تاني.. أنا مش عبدالحليم حافظ»، لافتًا إلى الهجوم الذي يتعرض له من آنٍ لآخر، بشأن رغبته في الانضمام إلى نقابة الموسيقيين، قائلًا: «اللي قدموا أحسن مني في إيه.. ده أنا بغني وهم مش بيغنوا أصلًا.. بيحقدوا عليّا عشان أنا ناجح بس».