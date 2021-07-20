هاني رمزي: نفسي أقدم «غبي منه فيه 2».. و«محامي خلع» الأفضل في مسيرتي

قال الفنان هاني رمزي، إنه يحب أعماله في المجمل كونها غير مكررة، معرباً في ذات الوقت عن أمنيته بتقديم جزء ثان من فيلم «غبي منه فيه»، الذي قدمه في عام 2004 مع النجمة نيللي كريم، والراحلين حسن حسني، وطلعت زكريا، قائلاً: «نفسي أعمل جزء تاني منه وموصي كتاب مصر كلهم من أكبرهم لأصغرهم حتى هواة الكتابة، نفسي أعمل جزء تاني أعلى من الأول».

كما أجاب الفنان هاني رمزي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول أهم الأعمال السينمائية المؤثرة في السينما، قائلاً: «المسألة بالنسبة للناس نسبية وعلى حسب في بعض الناس بالنسبة ليهم فيلم، غبي منه فيه، أفضل الأعمال وفي ناس تانية تانية بتحب السيد أبو العربي وصل».

وأضاف رمزي، خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ON»: «في شريحة أخرى بتحب الأفلام ذات الطابع السياسي مثل عايز حقي وجواز بقرار جمهوري وظاظا أو نمس بوند، أو محامي خلع».

وكشف عن أنه يعتبر أن فيلم «محامي خلع»، الذي جرى عرضه في عام 2002، من بطولة النجمة داليا البحيري، والراحل حسن حسني، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، والفنان الراحل طلعت زكريا، يمثل علامة فارقة في مسيرته الفنية كونه تأليف العملاق الراحل وحيد حامد وإخراج محمد ياسين، خاصة أنه تعاون فيه مع السيناريست الراحل وحيد حامد: «بالنسبة لي عشان اشتغل مع اسم زي وحيد حامد ده كان حلم بالنسبة لي كبير خاصة أنه في ذات الوقت فيلم بطابع كوميدي».