لص يقلد «غبي منه فيه» بقنا.. سرق هاتف فتاة وأرسل صورته لصديقاتها للتعارف

«الأغبياء لا يعرفون ذلك»، مقولة ربما تجسّد ما حدث في مركز «نقادة» بمحافظة قنا، فتاة تمسك بهاتفها خلال استقلالها «ميكروباص»، تفاجأت بأحد الأشخاص وهو يخطفه من يديها، تحاول الاستنجاد بالركاب والمارة لكنه كان أسرع منهم في الهرب، كما كان متعاونًا دون أن يدري في تسهيل مهمة الشرطة، فلم يمر وقت كبير حتى قرر استخدام الهاتف، عبث بمحتوياته، أخذ يتجول بين حسابات الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ معاكسة صديقات الفتاة عبر «ماسنجر» ويرسل لهنّ صورته لللتعارف، كاشفًا عن هويته فوقع في شر أعماله.

سخرية واسعة نالها «اللص الغبي» الذي شبهه رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ببطل فيلم «غبي منه فيه»، وكتب بعضهم «ابحث معنا عن اللص الغبي»، في الوقت الذي بدأت فيه قوات الأمن البحث عنه.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة «نقادة»، بورود بلاغ سرقة هاتف محمول من سيدة في الميكروباص، وأنَّ اللص يعاكس صديقاتها بإرسال رسائل وصورته الشخصية عبر تطبيق «ماسنجر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للقبض على المتهم، وجار تحديد موقعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.