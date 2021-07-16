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عاجل.. الرئيس السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

التفويض في التأشير على قوانين ربط الموازنة العامة وموازنة بعض الجهات

كتب:

محمد مجدي
04:44 م | الجمعة 16 يوليو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع سابق مع رئيس الوزراء

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع سابق مع رئيس الوزراء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً جديدا بتفويض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفته، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.

ويضم التفويض الجديد من الرئيس «الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات».

وكان الرئيس السيسي، قد أصدر قراراً جمهورياً خلال عام 2018، بتفويض رئيس الوزراء، بصفته، في بعض الاختصاصات.

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