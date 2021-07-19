عاجل.. السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول عيد الأضحى

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى 2021، معربًا عن أمنيته بأن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته على «فيس بوك»: «يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يؤصّل لمعانٍ جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة، راجيًا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها. كل عام وأنتم بخير».