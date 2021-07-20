عاجل.. السيطرة على حريق اندلع في منطقة حشائش بمدخل قرية ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، على حريق شب في منطقة حشائش بمدخل قرية كفر أبو شهبه، التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه وإخماده بالتعاون مع الأهالي ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، منذ قليل، إخطارُا من مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بتلقيه بلاغا بنشوب حريق في منطقة للحشائش بكفر ابو شهبه.

ووجه مدير أمن بني سويف، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية بمركز إهناسيا على رأس سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وسرعة إخماده، وإخطار الجهات ذات الصلة من إسعاف لتوجيهها إلى مكان الحريق في حال وجود إصابات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس سيارات من الإطفاء بالتعاون مع مركز شرطة إهناسيا، إلى مكان الحريق، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وتبين أن الحريق نشب في حشائش داخل قطعة أرض على مساحة كبيرة بالقرب من مدخل قرية كفر أبو شهبة، وجرى تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.