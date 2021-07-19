«عايزة تخلعه».. زوج يقتل زوجته ويقطع شرايين يده بـ«بني سويف»

أقدم رجل على قتل زوجته بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، بعدة طعنات بآلة حادة في صدرها أثناء تواجدها في أحد المحلات التجارية التي تعمل بها، ثم أقدم على الانتحار بقطع شرايين يده في محاولة للتخلص من حياته، بسبب خلافات زوجية بينهما، وعلمه بنية زوجته رفع قضية خُلع عليه، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، ونقل الزوج إلى المستشفى ذاته في محاولة لإسعافه، وتعيين حراسة مشددة من الشرطة عليه.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا بورود بلاغ بإقدام زوج على طعن زوجته بآلة حادة «سكين» في صدرها ما أودى بحياتها، ونقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وإقدام الزوج على قطع شرايين يده في محاولة للانتحار.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة إهناسيا بقيادة الرائد أحمد بهجت، أن هناك خلافات أسرية بين الزوجين منذ فترة، وأن بينهما 3 أطفال، وفي الفترة الأخيرة سمع الزوج أن زوجته سترفع قضية خُلع عليه، مما أثار غضبه وتوجه إلى محل عملها بمركز إهناسيا، وأقدم على طعنها عدة طعنات بـ«سكين» لتسقط غارقة في دمائها، ثم أقدم على قطع شرايين يده في محاولة للانتحار والتخلص من حياته.

وبينت التحريات الأولية أن الزوجة تدعى «شادية. م»، من مدينة أهناسيا وزوجها يدعى «محمود. م»، وجرى نقل الزوجة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، والزوج إلى نفس المستشفى لإجراء جراحة عاجلة له، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ووجه مدير أمن بني سويف بتوفير حراسة أمنية مشددة على غرفة الزوج.