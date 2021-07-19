تفاصيل الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى في بني سويف.. وتهنئة من المحافظ

وجّه محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، التهنئة لكل أبناء وأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزوجل أن يعيده على الشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ ووطننا الغالي من كل مكروه، لنستكمل مسيرة التنمية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت محافظة بني سويف في بيان صحفي، «إن المحافظة أعدت برنامجًا متكاملاً في أول أيام عيد الأضحى المبارك، غدا الثلاثاء، والذي من المقرر ان يبدأ بأداء المحافظ شعائر صلاة العيد داخل مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف العاصمة، بحضور قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والعسكرية والشعبية، بالتوازي مع إنابة باقى رؤساء المدن الست لأداء الصلاة بالمسجد الرئيسي بالمركز، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية الصحية وضوابط وزارة الأوقاف بإقامة الصلاة داخل المساجد، والحفاظ على التباعد الجسدى بين المصلين وإحضار المصلى الشخصي، مع استمرار غلق دورات المياه.

تفقد عملية ذبح الأضاحي بمجزر أهناسيا

كما يتضمن البرنامج أيضًا تفقد عملية ذبح الأضاحي بمجزر أهناسيا مقدمة من مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان، والتي سيتم توزيح لحوم مايقرب من 290 رأس من الماشية، على الأسر والفئات الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة على مدار أيام العيد.

وعقب الانتهاء من تفقد ذبح الأضاحي، فمن المقرر أن يتوجه محافظ بني سويف لتقديم التهنئة والمعايدة على نزلاء دار الخير والبركة من المسنين بمنطقة الحمرايا شرق النيل، والتي تشرف عليها جعمية الشابات المسلمات، حيث يقوم المحافظ بزيارة نزلاء الدار وتوزيع بعض الهدايا وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تناول الإفطار مع الأيتام

ويختتم المحافظ جولته بحضور الإفطار الجماعي للأطفال الأيتام، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن ومؤسسة الأيتام بقاعة نادى الشرطة، حيث يتناول المحافظ «في أول أيام العيد» إفطاره مع أبناء مؤسسة رعاية الأيتام وتوزيع بعض الهدايا عليهم، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم وقلوبهم وتعويضهم عن ذويهم.