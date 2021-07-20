الداخلية تكشف حقيقة إطلاق ضابط شرطة عيارا ناريا على مواطن

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله من مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ادعت من خلاله سيدة بقيام ضابط شرطة بإطلاق عيار ناري على شقيقها خلال مشاجرة بين شقيقها المصاب وأقارب الضابط المذكور، موضحاً أن ذلك عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وتتمثل حقيقة الواقعة فى حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول، شقيق السيدة المشار إليها «سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين»، وطرف ثان «صاحب مغلق خشب مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة»، بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب توقف الطرف الأول بسيارته الميكروباص أمام مقهى ملك عائلة الطرف الثانى لتحميل الركاب، فقام الطرف الثانى بصرفه وتطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها، شقيق الطرف الثانى «مالك مقهى كائنة بدائرة قسم دار السلام» وقام بإخراج سلاح نارى «طبنجة» مرخصة، وإطلاق عيارا ناريا تجاه الطرف الأول نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولم يكن ثمة تدخل من ضابط الشرطة السالف الإشارة إليه فى إحداث إصابة شقيق السيدة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.