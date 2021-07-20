3 مشاهير يقضون عيد الأضحى في العناية المركزة.. منهم ياسمين عبدالعزيز

قضى 3 مشاهير وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى، داخل العناية المركزة، بعيدا عن أسرهم وأحبائهم، بسبب عدم استقرار حالتهم الصحية، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية التطورات الصحية لكل منهم.

ياسمين عبدالعزيز

مازالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متواجدة داخل العناية المركزة، بعد تعرضها منذ أيام لخطأ طبي أدى لدخولها في غيبوبة لمدة 16ساعة.

كشف مصدر مقرب من ياسمين عبدالعزيز، لـ«الوطن»، عن أن الفنانة استعادت وعيها مرة أخرى بعد غيبوبة استمرت 16 ساعة، داخل العناية المركزة التي لم تغادرها حتى الآن، منذ دخلتها بعد تعرضها لغيبوية نتيجة خطأ طبي. وأكد المصدر أن حالة «ياسمين» في الوقت الحالي مستقرة، وتعرفت على كل من حولها، مشيرا إلى تواجد زوجها الفنان أحمد العوضي وأشقائها وابنيها سيف الدين وياسمين، داخل المستشفى بصفة دائمة.

دلال عبدالعزيز

تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى، أتمت الفنانة دلال عبدالعزيز، 90 يوما داخل العناية المركزة، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي اثر على الرئتين، وأدى إلى تليفهم، حيث مازالت لا تستطيع الاستغناء عن الأكسجين، ولم تشهد حالتها حتى الآن تحسنا ملحوظا.

وقضت الفنانة عيد الفطر المبارك داخل الرعاية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية في بداية إصابتها بفيروس كورونا، في رمضان الماضي وتم عزلها المنزل، ولكن تدهور حالتها الصحية آخر رمضان أدى إلى دخولها المستشفى.

إيمان الحصري

الإعلامية إيمان الحصري، مازالت تتواجد هى الأخرى في المستشفى منذ شهرين، بعد تعرضها لخطأ طبي أدى لتدهور حالتها الصحية.

وتنتظر الإعلامية، خبيرا عالميا في جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء، ليقوم بإجراء عملية جراحية جديدة لها بعد الاطلاع منه على تفاصيل حالتها الصحية.