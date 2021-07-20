بمسلسلات حصرية و17 فيلما من مارفل.. «osn» تمتع مشاهديها في عيد الأضحى

تقدم شبكة OSN، بمناسبة عيد الأضحى مجموعة متميزة من الأفلام والمسلسلات من أحدث المغامرات المليئة بالإثارة من Marvel، وصولاً إلى كلاسيكيات الرسوم المتحركة الأكثر شهرة في ديزني.

osn تعرض حصريا مسلسل Mare of Easttown

ستستكمل الشبكة عرض المسلسل الكوميدي «Young Rock»، مع حلقة جديدة كل أربعاء من بطولة دوين جونسون (ذا روك)، فيأتي بموسم أول قوي يروي قصة حياة دوين التي تصل به إلى ترشيحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2032.

كما سيتم عرض سلسلة كاملة من مسلسل «Loki» على تطبيق OSN Streaming App. بالإضافة إلى أكثر من 17 فيلمًا من أفلام Marvel منها «Ant-man» و«Black Panther» و«Captain America»، و«Guardians of the Galaxy» و«Iron Man» و«Avengers» و«Doctor Strange»، و«Thor».

كما سيتم عرض حلقات مثيرة من مسلسل الدراما القوية والعاطفية «Normal People»، التي نالت استحسان النقاد في جميع أنحاء العالم

ويروي مسلسل «The White Lotus»، الذي تدور أحداثه في منتجع حصري في هاواي ويتبع مآثر العديد من الموظفين والضيوف تستمر لمدة أسبوع.

سيكون متابعو «osn»، على موعد مع العرض الأول حصريًا لـمسلسل الدراما «Mare of Easttown»، من شبكة «HBO»، من بطولة كيت وينسلت الحائزة على جائزة الأوسكار، وجائزة إيمي وجائزة جولدن غلوب.

ومن المقرّر أن يعرض تطبيق وقناة «OSN»، يا هلا سينما، مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة من ديزني المدبلجة باللغة العربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال اليوم الأول والثاني.

وتشمل الأفلام المعروضة التي يحبها جميع أفراد العائلة، أحدث إنتاجات ديزني مثل «رايا وآخر تنين»، و«مغامرة ذاتية» وأفلام «حكاية لعبة»، بجانب «موانا» و«راتاتوي» وغيرها.