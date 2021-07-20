آلاف المواطنين يحتفلون أمام مسجد الميناء بالغردقة بعد أداء صلاة العيد (صور)

أدى أهالي مدينة الغردقة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الميناء الكبير، في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لرجال الأمن والمرور في محيط المسجد الذي امتلأت ساحته عن آخرها بالمصلين، فيما صلى آخرون في الشوارع الجانبية.

وحرص الآلاف من المواطنين على تبادل التهاني وسط فرحة الجميع، من عائلات وكبار وصغار وشباب وفتيات، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية والتواجد في محيط المسجد.

وأدى مواطنوا محافظة البحر الأحمر، صلاة العيد في 215 مسجدا من المساجد الكبرى بمختلف مدن المحافظة، حيث خصصت أوقاف البحر الأحمر في مدينة الغردقة 105 مساجد لصلاة العيد، و18 مسجدا برأس غارب، كما تم تحديد 30 مسجدا بسفاجا، وكذلك تحديد 41 مسجدًا بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب.

وتوافد آلاف المصلين من مواطني البحر الأحمر لأداء صلاة العيد الأضحى، حيث تم فتح المساجد قبل التكبير بـ10 دقائق والتكبير لمدة 7 دقايق والخطبة 10 دقائق.