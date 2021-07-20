أهالي كفر الشيخ يؤدون صلاة عيد الأضحى وسط إجراءات احترازية

أدى أهالي محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الأضحى، في 4500 مسجد بمدن وقرى المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، ونائبه عمرو البشبيشي، التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة عيد الأضحى، داعيا الله أن يحفظ مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولم ترصد غرفة العمليات بأوقاف كفر الشيخ أي مخالفات أثناء أداء صلاة عيد الأضحى، وتابع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أداء الآلاف من المصلين بالمساجد بالقرى والمدن، صلاة عيد الأضحى المبارك، كما تواجد رجال الأمن لأعمال التأمين كما تواجدت سيارات الإسعاف في محيط المساجد.

وأكد الشيخ عطا بسيونى في خطبة العيد، على الفداء والتضحية الذي غرس أصوله نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، عندما رأى أن يذبح ولده الوحيد «يا بني إني أرى في المنام أنى أذبحك»، فرد الابن على أبيه قائلا (افعل ما تؤمر)، ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه إراقة الدماء، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما عمل ابن آدم في يوم النحر عملا أحب الى الله من خرافة الدم».

وأكد الخطيب على أن الأعياد فرصة لصلة الأرحام والتوسعة على الفقراء والمحتاجين.

كما قدمت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ ، التهنئة لأهالي المحافظة.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الجارية صباح اليوم، من أعمال نظافة الميادين استعدادا لاحتفالات قاطني العاصمة والمترددين عليها بقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما توافد أهالي المحافظة على ميادين كفر الشيخ، للاحتفال بأول ايام عيد الأضحى المبارك، وأقبل الأطفال على شراء الألعاب المتعددة، إضافة لتبادل التهاني بالعيد، وسط فرحة كبرى.