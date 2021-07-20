المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)

استقبلت مساجد القليوبية، اليوم الثلاثاء، مئات المصلين من أبناء المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الخاصة بهم.

وأدى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر في بنها، وبعد الصلاة حرص على تقديم التهنئة للمواطنين المشاركين في الصلاة، ولأهالي المحافظة بالكامل، متمنيًا أن يعم الرخاء والنماء على مصر.

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المواطنون يتوافدون على الكورنيش والحدائق لبدء الاحتفال

في سياق متصل، توافد المواطنون بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى، على الحدائق حاملين البالونات وسط فرحة الأطفال.

وناشدت محافظة القليوبية المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الاحتفالات.

إعلان الطوارئ مع بدء احتفالات عيد الأضحى

وأكد المحافظ أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد المحافظة، سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، لافتًا إلى أن صلاة العيد سيقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك تنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري.

من جانبه، شدد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية على الأئمة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق، حرصًا على سلامة المواطنين، لافتًا إلى أنه لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الوقائية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، في إطار التعليمات الموصي بها من قبل مجلس الوزراء، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى يرفع الله البلاء والوباء.​