محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر في حي شرق

أدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث تعقيم المسجد قبل الصلاة وارتداء المصليين للكمامات الواقية واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي والمرور الدوري لرش الكحول والمطهرات للمصليين.

رافقه اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء عصام غانم مدير الأمن العام واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح سكرتير مساعد المحافظة والعقيد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للتضامن الاجتماعي وأيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد بشير رئيس حي غرب والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

بينما أدى المواطنون بالمراكز والمدن والقرى صلاة العيد بالمساجد التي خصصتها الأوقاف وهي نفس المساجد التي يتم تأدية صلاة الجمعة بها ويبلغ عددها 4200 مسجدًا على مستوى المحافظة مع عدم السماح بإقامتها في الساحات نهائيًا.

وتضمنت خطبة عيد الأضحى المبارك التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل والتدبر في شريعة الفداء ومشروعية الأضحية وما جاء فيهما من قيم الطاعة والصبر وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثل، كما تم الحديث عن كيفية توزيع لحوم الأضحية فضلا عن التأكيد على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب.

ودعا الأئمة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من فيروس كورونا خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.وعقب الصلاة قدم محافظ أسيوط التهنئة لشعب أسيوط بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤكدًا حرصه الشديد على مشاركة أهل أسيوط فرحتهم بالعيد

وناشدوهم بالوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والبعد عن أماكن التجمعات حفاظًا على السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يعم الخير والرخاء وأن يديم الله نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة وأن غرفة العمليات المركيزة بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى وتم ربطها بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات وذلك لسرعة التعامل منع الأحداث الطارئة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين مؤكدا أن كافة القيادات التنفيذية في تواجد ميداني طوال أيام العيد لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف ورصد مخالفات البناء مع التعامل الحازم معها واتخاذ الاجراءات القانوينة حيال المخالفين بالإضافة إلى منع كافة أنواع الاشغالات والتعديات على نهر الطريق لتسهيل الحركة المرورية موجها رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية بمختلف القطاعات والتزام المحلات والكافتيريات والمقاهي والمطاعم بنسب الاشغال المقررة والاجراءات والقرارات المنظمة لهذا الشأن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.