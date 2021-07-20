«عشان يعيدوا».. طبيب يوجه نصائح لمتعافي ومصابي كورونا لتناول الضأن

استعدادات عديدة تسبق استقبال عيد الأضحى المبارك، من الحج والصيام وتجهيز الأضحية لتناول لحومها وتوزيع كميات منها بين الفقراء والمحتاجين، وهو ما وضع عدد من متعافي كورونا في موقف محير من إمكانية تناولهم لحم الضأن من عدمه.

أهمية اللحوم

ووفق الطبيب، يعتبر اللحم وجبة أساسية في عيد الأضحى، وهي غنية بالفوائد الغذائية الهامة، منها الزنك والبروتين الذى يعزز المناعة في ظل جائحة كورونا، وفقا لموقع «carnisostenibili»، مضيفًا أنَّ الاستجابة المناعية ترتبط بتناول اللحوم التي تحتوي على الحديد والزنك والنحاس وفيتامين B6.

ونشر الموقع، دراسة سريرية أجرتها جامعة «جراتس» النمساوية، أكّدت أهمية تناول اللحوم والأسماك، مثل لحم البقر والدجاج والديك الرومي، الغنيين بفيتامين B6، ما يوفر متطلبات الجسم، ضمن سلاسل المناعة لتشكيل خلايا الدم، وهو ما يساعد على مواجهة أعراض البرد والإنفلونزا، وعلاج التهاب المفاصل.

طبيب مناعة: يفضل ابتعاد متعافي كورونا عن لحم الضأن تجنبا للدهون

ومن ناحيته، أكّد الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة، أنَّ جميع المرضى، بمن فيهم مصابي أو متعافي فيروس كورونا، يجب عليهم اتباع نظام غذائي صحي ومحدد، لتحسين مناعتهم وتجنبًا للدخول في أعراض إضافية.

وأضاف «الحداد»، لـ«الوطن»، أنَّه يجب على متعافي ومصابي كورونا تناول وجبات قليلة الدهن والدسم والسكر، وهو ما يعني الابتعاد عن تناول لحم الضأن، أو الحصول على قطعة حمراء منه دون دهون.

ونصح استشاري المناعة، بتناول الوجبات المسلوقة واللحوم الحمراء والبروتينان دون الدهون، مع الإكثار من السلطات الخضراء والعناصر الملونة كالفلفل، إضافة للفواكهة الطازجة، وشرب السوائل بكميات كبيرة، مع تقليل السكريات والدهون والنشويات.

«الصحة»: تسجل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

وفي أحدث الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، تعافي 654 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 224299 فردًا، فيما تمّ تسجيل 59 حالة إصابة جديدة، إضافة لـ6 وفاة حالات جديدة، ويصل بذلك إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا، هو 283762 مصابًا منهم 224299 حالة تمّ شفاؤها، و16452 حالة وفاة.