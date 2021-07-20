المصريون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى بذبح الأضاحي (صور)

يحتفل المصريون بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وبدأ الاحتفال عقب صلاة العيد مباشرة، والتي أقيمت وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، بذبح الأضاحي، والتي لم تقتصر فقط على المجازر بل أيضا في الشوارع، وسط فرحة من المواطنين والأطفال.

وتقرر فتح المجازر الحكومية طوال أيام العيد ليذبح المواطنون أضحياتهم مجانا وجرى توفير اللحوم بأسعار مخفضة في شوادر وزارتي التموين والزراعة وإلغاء الإجازات بالمستشفيات والمرافق، تحسبا لأي طارئ مع تشديد الرقابة على الأسواق ومصادرة وإعدام السلع والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه محافظ الجيزة، مديرية الشؤون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية، لموجهة أي أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أنه جرى إيقاف إجازات عمال النظافة ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميًا سواء بالنسبة لعمال النظافة أو العاملين بإدارات المتابعة ميدانية والإشغالات.