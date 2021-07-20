محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات لتهنئة المرضى والعاملين بالعيد

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، بالمستشفيات العامة للاطمئنان على استعدادتها لعيد الأضحى المبارك وتقديم التهنئة للمرضى وجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما قدم الهدايا العينية والنقدية للمرضى واطمأن على الخدمات المقدمة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد بشير رئيس حى غرب، والدكتور أمجد صبحى مدير مستشفى الشاملة، والدكتور محمود محمد سيد نائب مدير مستشفى الإيمان، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، ومحمد بشير رئيس حي غرب.

بدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى الايمان العام بالأربعين بحي غرب وقدم التهنئة للأطباء وطاقم التمريض بالعيد كما زار المرضى بأقسام الجراحة والأقسام الداخلية وقدم لهم التهنئة بالعيد وتابع حالتهم مع الأطباء واستمع إليهم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم وقدم لهم الهدايا العينية والمادية مهنئاً بعيد الأضحى المبارك كما اطمأن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام وتفقد أعمال تجهيزات مبنى مولد الأكسجين الذي يجري انشاؤه بالمستشفى لتطوير منظومة الأكسجين بها ورفع كفاءتها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مستشفى أسيوط العام بميدان المجذوب بحي غرب للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لاستقبال المرضى أثناء العيد مقدمًا التهنئة للمتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى مقدما لهم الهدايا بعيد الأضحى المبارك مشددًا علي تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات المحددة للتشغيل والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطورائ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين مؤكدًا على درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف أيضا وتجهيز عدد كافي من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.