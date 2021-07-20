محافظ قنا يزور الأسر المتضررة من انهيار منزل بقرية فاو قبلي

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، زيارة لنجع المعيصرة بقرية فاو قبلي، عقب صلاة العيد، لزيارة الأسر المتضررة من إنهيار أحد المنازل بالقرية خلال الأسبوع الماضي، ما نتج عنه وفاة طفل، وإصابة عدد من أفراد الأسرة.

رافقه خلال الزيارة العقيد محمد غنيم نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ قنا إلى أن المنزل المنهار يتكون من 3 طوابق، وأدى انهياره إلى تضرر 4 أسر، والتقى المحافظ بممثلي الأسر المتضررة، وسلمهم تعويضات مادية عاجلة، موضحا أن الأجهزة المعنية تعمل حاليا على إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات المناسبة لكل أسرة متضررة لإعانتها على مواجهة هذه الظروف الطارئة.

ووجه محافظ قنا المسئولين بسرعه رفع الأنقاض، وإجراء بحثا اجتماعيا لتلك الأسر لمعرفة مدى أحقيتهم للدخول ضمن مبادرة سكن كريم التى يتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى، لإعادة إعمار منازلهم المتضررة، كما وجه بتوفير سكن مؤقت لحين بناء منازلهم والعودة إليها مرة أخرى .

وفي سياق متصل قدم محافظ قنا واجب العزاء لأسرة الطفل الذي توفي نتيجة إنهيار المنزل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان منزل بقرية فاو بمركز دشنا، انهار ما أسفر عن مصرع طفل، وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، وتبين أن السبب تهالك جدران المنزل لقدمه حيث كان مسقوفا بجذوع النخيل.