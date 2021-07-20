جرائم الساعات الأولى للعيد.. «الفرحة قلبت ميتم»

في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك، وبينما كان المواطنون يتأهبون للاحتفال بهذا اليوم وتجهيز أضاحيهم، كان آخرون يرتبون لجرائمهم، فرغم مرور ساعات قليلة من اليوم، إلا أنَّها شهدت 3 حوادث قتل في أماكن متفرقة، في أمر أثار الرعب في نفوس العديد من المواطنين.

منشأة القناطر.. 3 مسلحين يمطرون مزارعًا بالرصاص

خصومة ثأرية تعود إلى 30 سنة مضت، قرر أصحابها أن يأخذوا بالثأر في ليلة العيد، فجهزوا أنفسهم، وأعدوا السلاح، وانطلقوا ثلاثتهم إلى مكان تواجد الشخص المراد قتله في منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة.

الضحية مزارع، يبلغ من العمر 66 عامًا، كان يجلس داخل مزرعته في محاولة منه للاختفاء من خصومه، وما أن رآهم حتى علم أن هذه هي لحظاته الأخيرة في الحياة، ورغم محاولات هروبه، إلا أن وابل من الرصاص أطلقه الآخرون عليه، فسقط أرضًا غارقًا في دمائه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

المنوفية.. جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها

وفي قرية سدود، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، كانت جريمة أخرى، استيقظ الأهالي على خبر صادم، بعدما عثروا على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها، مذبوحة داخل شقتها، الأمر الذي أثار الرعب في نفوسهم، وعكر صفو هذه الأيام المباركة عليهم.

على الفور اتصل الأهالي بغرفة عمليات النجدة، التي أخطرت بدورها مركز شرطة منوف بالحادث، وعليه تحرك فريق بحث جنائي من مركز الشرطة إلى موقع الحادث، وظهر من المعاينة الأولية أن السيدة فارقت الحياة بعدما قام القاتل بذبحها، وجار الآن عمل التحريات اللازمة من أجل الكشف عن منفذ الجريمة.

الهرم.. العثور على جثتي سائق أوبر وفتاة داخل سيارة

جريمة ثالثة، وقعت في حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية في المحافظة على جثة شاب وفتاة داخل سيارة، وقد وجدت الأجهزة الأمنية الجثتين في حالة تعفن.

من خلال التحريات توصلت أجهزة الأمن إلى هوية الشاب، وتبين أنه متغيب عن المنزل منذ 3 أيام، وأنَّه يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل سائق أوبر وأن السيارة التي وجدا بها هي سيارته.

وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على كشف غموض هذه الجريمة وملابساتها من أجل تحديد هوية مرتكبيها.