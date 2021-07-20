جريمة أول أيام العيد.. 3 مسلحين يمطرون مزارعا بالرصاص في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطار، بمقتل مزارع يبلغ من العمر 66 سنة في مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بعدة طلقات نارية.

وقال نجل الضحية، مزارع، إنه فوجئ بمجهولين يطلقون الأعيرة صوبهما، إلا أنها أصابت والده وأردته قتيلا، واتهم أفراد من عائلة أبو عمر بارتكاب الجريمة، لوجود خصومة ثأرية بينهما منذ 30 عاما، وأنهما كانا مقيمان بالمزرعة محل البلاغ للاختفاء عن خصومهم.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 3 متهمين من عائلة أبو عمر، عقب استئذان النيابة أمكن ضبطهم والأسلحة المستخدمة في الجريمة، 2 بندقية آلية والعديد من الطلقات. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة أخذا بالثأر، إثر معايرة الأهالي لهم بعدم أخذهم بالثأر.