عاجل.. العثور على جثتي سائق أوبر وفتاة داخل سيارة بمنطقة الهرم

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثتي سائق أوبر، وفتاة داخل سيارة الأول، بمنطقة الهرم، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن الجثتين فى حالة تعفن، وتواصل مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها لكشف غموض الواقعة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الشاب يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل فى شركة أوبر، ومتغيب عن منزله منذ 3 أيام، وتم العثور على جثته مع جثة فتاة في حالة تعفن داخل السيارة.

جثة دون رأس فى طريق الواحات

وعلى صعيد آخر لاتزال قوات المباحث، تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، تواصل جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة دون رأس، داخل حقيبة فى منطقة الواحات البحرية، ويواصل فريق البحث الذي يترأسه العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش المباحث جهوده للوقوف على ملابسات الواقعة.