حمادة هلال يتصدر التريند بـ«أم أحمد» على «يوتيوب»

طرح الفنان حمادة هلال أغنية أم أحمد خلال الساعات الماضية، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية المختلفة، ونجحت الأغنية في تصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها.

أغنية أم أحمد لحمادة هلال من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، والفيديو كليب من إخراج أحمد أشرف، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

حمادة هلال يطرح أغنية أم أحمد

ونفى حمادة هلال وجود أي تشابه بين أغنية «أم أحمد»، و«أبو أحمد» التي قدمتها صولا عمر وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بصور كبيرة الفترة الماضية.

وأوضح حمادة هلال في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن أغنية «أم أحمد» انتهى منها منذ ما يقرب من عام ونصف العام، وكان من المقرر أن تكون ضمن حملة إعلانية ولكن جرى تأجيلها لظروف الشركة في ذلك الوقت، وخلال فترة التأجيل خرجت بعض الكلمات والجمل من الأغنية واستهلكت منها كلمة «أحمد»، فما كان عليه إلا أن يسرع في طرحها في أغنية منفردة.

ولم تكن أغنية أم حمد لحمادة هلال هي العمل الوحيد بالاسم نفسه، حيث قدم الثنائي أوكا وأورتيجا أغنية على طريقة المهرجانات الشعبية باسم «أم أحمد»، عام 2013، وبعدهم قدم الفنان اللبناني ربيع الأسمر أغنية بنفس الاسم في عام 2016، وحققت نجاح في ذلك الوقت.

كلمات أغنية أم أحمد لحمادة هلال

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