تعرف على أشهر طريقة لغش الأضحية قبل عيد الأضحى 2021

«خراف بلدي وبشاري ومجنسة من النوعين» وسط شوادر متفرقة قريبة من بعضها البعض داخل منطقة البشارية بمدينة أسوان، يطلق عليه الأهالي سوق الأضاحي بمدينة أسوان، حيث أكبر تجمع للأضاحي بأنواعها سواء الخراف أو الماعز أو حتى بعض أحواش الماشية، في مثل هذه الأيام من كل عام يبدأ الجميع في عرض بضاعته من الأضاحي ويتسابقون في عمليات البيع والشراء ويتواجد حول السوق سيارات نقل وتروسيكلات وتكاتك لنقل الأضاحي لمنازل المشترين .

تربية الأضاحي 2021

حمادة جمعة صاحب شادر للأضاحي بمنطقة البشارية، يقول: «كل عام وكلنا بخير وسلام حيث بدأنا في بيع الاضاحي والحمد لله البيع متوسط والاضاحي الموجودة في سوق البشارية، سوداني وبلدي، وكذلك المجنس من النوعين، ونقوم بتربيتها فى حظائرنا من خلال أعلاف بلدي من البرسيم الأخضر والبرسيم الناشف وكذلك العلف المقروش، وكل صاحب خراف يقوم بتعليم ما يخصه بألوان مختلفة حتى لا تختلط بعضها على بعض، ولمتابعة البث المباشر في سوق الاضاحي تابع من هنا.

أسعار الأضاحي في السوق

وتابع إن الأسعار ليست مرتفعة مقارنة بأسعار العام الماضي، وتبدأ من ألفي جنيه وحتى 5 آلاف بحسب الخروف وتربيته: «السعر زاد بسبب زيادة العلف عن العام الماضي، ونحن نشتري الخراف قبل شهر رمضان ونعلفها لشهور ونربيها تربية مزارع مميزة وبعدها نبيعها في موسمها من بداية شهر ذو الحجة حتى عصر اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، وعلى المشتري أن يعاين جيداً الأضحية بحيث لا تكون معيوبة».

كيف يتم غش الأضحية

وأضاف «جمعة»: «على المشتري أن يقصد التجار التجار الأمناء المعروف بتربيتهم الصحيحة للأضحية، فمثلا بعض معدومي الضمير في الاسواق يسقي الأضحية سواء خراف أو ماعز ماء مالح وبعدها مباشرة يشرب الخروف مياه أكثر عن الطبيعي فيصبح الخروف وزنه أكبر فيزيد سعره حيث يظهر وكأنه منفوخ باللحم ولكنه منفوخ مياه ويظل الخروف يشرب في المياه حتى عيد الأضحى ومن الوارد حدوث بعض الأمراض للخروف مثل الإسهال وقد لا ينتظر حتى العيد».