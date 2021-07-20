مصدر أمني ينفي واقعة إطلاق ضابط النار على مواطن في دار السلام

نفى مصدر أمنى صحة ما جرى تداوله من مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ادعت خلاله سيدة بإطلاق ضابط شرطة عيارا ناريا على شقيقها في منطقة دار السلام بالقاهرة، خلال مشاجرة بين شقيقها المصاب وأقارب الضابط المذكور.

وأوضح أن ادعاء السيدة عار من الصحة، موضحا أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: شقيق السيدة المشار إليها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وطرف ثان: (صاحب مغلق خشب - مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة)، بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب توقف الطرف الأول بسيارته الميكروباص أمام مقهى ملك عائلة الطرف الثاني لتحميل الركاب، فقام الطرف الثانى بصرفه فتطور الأمر إلى مشاجرة تدخل على إثرها، شقيق الطرف الثاني (مالك مقهى – كائنة بدائرة قسم دار السلام) وقام بإخراج سلاح ناري «طبنجة» مرخصة، وإطلاق عيار ناري تجاه الطرف الأول نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولم يكن ثمة تدخل من ضابط الشرطة السالف الإشارة إليه في إحداث إصابة شقيق السيدة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.