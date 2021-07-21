4 شروط لحصول الأرمل على معاش زوجته.. منها ألا يكون متزوجا بأخرى

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه فى حالة وفاة المؤمن عليها، أو صاحبة المعاش، يحق للمستحقين عنها مثل الزوج والأبناء الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الحصول على المعاش، وفق قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

شروط حصول الأرمل على معاش زوجته

وأوضحت الهيئة، على موقعها الرسمى، أنه يحق للأرمل الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه بصفته، كما يحق له الجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة، دون حدود، على أن تتوفر به الشروط التالية:

- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات.

- يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌

- تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل​.

ووفقا لجدول توزيع المعاش على المستحقين يتم توزيع المعاش كالتالى:

- الأرمل وولد واحد أو أكثر.. يحصل الأرمل على نصف المعاش، والأولاد على النصف الآخر، ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد.

- أرمل ووالد أو والدان.. يحصل الأرمل على ثلثى المعاش، والثلث الآخر لأى من الوالدين أو كليهما.

أرمل وأخت أو أكثر.. يحصل الأرمل على 75% من المعاش، وتحصل الأخت على ربع المعاش، وفى حالة وجود أكثر من أخت يوزع الربع بينهن بالتساوى.

- ونص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، أنه فى حالة وجود الأرمل فقط يحصل على 75% من المعاش.

- فى حالة وجود أرمل وولد أو أكثر ووالدين، يحصل الأرمل على ثلث المعاش ونصف للأولاد و1/6 للوالدين.