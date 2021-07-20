«الحاضر الغائب».. سمير غانم بطل العيد على شاشات التليفزيون

الحاضر الغائب.. لا تزال ضحكته التي تضفي على العيد بهجته حاضرة على الشاشات؛ لترتفع الأيادي والدعاء له بالرحمة والمغفرة بقدر الابتسامات التي زرعها على الوجوه والضحكات التي انتزعها من القلوب، بالرغم من رحيل أسطورة الكوميديا سمير غانم فإنه لا يزال ركنا أساسيا من الاحتفال بالعيد على قنوات التليفزيون التي وضعت عملا أو أكثر ضمن خريطتها البرامجية خلال أيام العيد.

مسرحيات سمير غانم على «MBC مصر»

الفنان سمير غانم متواجد يوميا على شاشة قناة «MBC مصر»، حيث تعرض ضمن خريطتها البرامجية على مدار أيام العيد مسرحيات الفنان الراحل، في تمام الساعة الثالثة من عصر كل يوم، وتبدأ بإذاعة آخر مسرحياته «الزهر لما يلعب»، وفي ثاني أيام العيد تعرض «سيبوني أغني»، والخميس تقدم «مراتي زعيمة عصابة»، وتعرض مسرحية «دو ري ما فاصوليا»، يوم الجمعة.

سمير غانم ضيفا يوميا على التلفزيون المصري

يذيع التلفزيون المصري في ثالث أيام العيد مسرحية «جوليو وروميت» التي تجمع الراحلين سمير غانم وجورج سيدهم، بالإضافة إلى الفنانة بوسي، في تمام الساعة التاسعة مساء، وفي اليوم نفسه على الفضائية المصرية تعرض مسرحية «أخويا هايص» في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.ويعرض فيلم «تجيبها كده تجيلها كده هى كده» ضمن الخريطة البرامجية لقناة «نايل سينما» في عيد الأضحى، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، أما قناة «نايل لايف» فتعرض ثالث أيام العيد مسرحية «موسيقى في الحي الغربي». ​

ورحل الفنان سمير غانم عن عامنا في 20 مايو الماضي، بعد رحلة فنية طويلة قدم خلالها مجموعة مهمة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وذلك بخلاف المسرحيات التي أصبح بسببها ضيفا أساسية على موائد المصريين في الأعياد، خلال أيام عيد الأضحى مستمر تلقنوات الفضائية في إذاعة أعماله الرائعة تخليدًا لها ولمسيرته الفنية الفريدة والتي لن تتكر.