داليا البحيري: سمير غانم كان بيحبني ويدلعني.. وكان بيسمع مهرجانات

علقت الفنانة داليا البحيري، على وجود صور للفنان الراحل سمير غانم في ردهات مسرح طيبة بمدينة نصر، حيث تشارك في عرض مسرحية «أبو العربي» مع الفنان هاني رمزي، حيث تقف على خشبة المسرح لأول مرة في مشوارها الفني.

وقالت خلال حوارها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «on»: «الرجل ده عظيم، ألف رحمة ونور عليه، كان عنده تصالح غريب مع نفسه مبيعملش مشاكل خالص، الصبح كنت أخبط عليه وأقول له صباح الخير ألاقيه قاعد ببساطة وكان بيستخدم راديو بإيريال وبيسمع محطات غنائية معينة وأحياناً ألاقيه بيسمع مهرجانات أو شعبان عبد الرحيم أو أغاني فرنساوي بيسمع كل حاجة قديم وجديد وإنجلش وفرنساوي».

وتابعت: «وكان بيحبني وبيدلعني وهفضل ممتنة ليه أنه قبل شارك معايا في يوميات زوجة مفروسة».

وتوفي الفنان الراحل سمير غانم توفي يوم 20 مايو الماضي، ودفن في اليوم التالي لوفاته، بعدما تدهورت بعد تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بفيروس كورونا، ونُقل الى المستشفى، ولكه بعد فترة قليلة شفي من كورونا، ولكن مضاعفات ما بعد كورونا سببت له فشل كلوي أدى إلى تدهور حالته الصحية ثم الوفاة.

ولم يُصب سمير غانم بفيروس كورونا وحده، وإنما أيضا طال زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، حيث نُقلت الأخرى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبالفعل ثبتت سلبية المسحة، ولكن ظلت حالتها الصحية متدهورة حتى الآن بسبب مضاعفات ما بعد كورونا.