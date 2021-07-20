داليا البحيري: اكتسبت خبرة المسرح من سمير غانم ورجاء الجداوي

قالت الفنانة داليا البحيري، إن أحد أهم الأسباب التي دفعتها إلى قبول التعاون مع الفنان هاني رمزي في مسرحيته الجديدة «أبو العربي»، أنها شعرت بالحنين للأعمال التي تجمعهما، حيث كان سببا في بدايتها في عالم السينما من خلال فيلم «محامي»، موضحةً: «فيلم خالد كونه أصبح أحد كلاسيكيات السينما خاصة أنه من تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد وإخراج المخرج الجميل محمد ياسين».

وحول مشاركتها لأول مرة على خشبة المسرح، وإشادة الفنان هاني رمزي بها، ووصفها بأنها شخصية كوميدية رائعة استطاعت أن تثبت وجودها على خشبة المسرح، قالت داليا البحيري خلال حوارها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «on»: «هو بيقول كدة عشان بيحبني وأنا بحبه جداً لأنه من أنضف وأفضل الناس اللي عملت معهم لأنه شخص متصالح مع نفسه ويحب زملاءه».

وكشفت أن المسرحية، يشارك بها عدد كبير من نجوم المسرح في مصر، بينما هي الوحيدة التي تشارك لأول مرة: «ساعات بيحصلي panic على خشبة المسرح بسبب إفيه مفاجئ لأني من الشخصيات الملتزمة بالنص بشكل غلس وممل، لكني عندي بعض الخبرة بسبب مسلسل يوميات زوجة مفروسة مع الراحل الفنان سمير غانم، وكان العمل به فطاحل مسرح مثل رجاء الجداوي وخالد سرحان ومروة عبد المنعم كلهم شويطة في المسرح وكنت عاملة حسابي إنهم هيطلعوا إفيهات وقتها في النص فجأة وكنت وقتها برضه بيحصلي panic».