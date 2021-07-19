هاني رمزي: مفيش حد هيبقى سمير غانم نمبر 2.. «نجم متفرد ومالوش مثيل»

كشف الفنان هاني رمزي، عن سر تنظيم أبطال مسرحيته الجديدة «أبو العربي»، وقفة حداد للفنان الراحل سمير غانم، قائلا: «سمير غانم متفرد وملوش مثيل، مطلعش قبله ولا بعده، ومفيش حاجة هيبقى اسمها سمير غانم نمبر 2»، مهديا الفنان الراحل المسرحية.

وأضاف رمزي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، التي تقدم حلقة خاصة اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON» من مسرح طيبة في مدينة نصر، أن الفنان الراحل حفر اسمه في قلوب الجميع، وأنه فخور بالعمل معه لأنه كان شخصًا رائعا للغاية: «حفر في قلوبنا وشخصياتنا كفنانين حاجات كتير جدا، اشتغلت معاه في بدايات حياتي، في فيلم سينمائي وكنت وجه جديد، لكنه احتضنني ووقف جنبي وسافرنا مهرجانات بعدها وأكلنا مع بعض عيش وملح».

وأوضح: «ورغم نجوميته إلا أنه كان بيعاملني كأنه من سني ومحستش إنه أكبر مني ولا نجم عني، لأنه كان صديق كل الناس ومتواضع لأبعد الحدود، كلنا تلامذته وكان أقل حاجة إننا نقف دقيقة حداد ونعلق صوره على واجهة المسرح وجوه المسرح والاستيدج، ونقوله يا رب يقدرنا إننا نبقى تلاميذك بجد».

وحول أكثر ما تعلمه من سمير غانم، قال هاني رمزي: «مفيش حاجة اسمها سن، سمير غانم مكنش بيعترف بسنه، وكان بيهزر مع الناس، عمري ما شفته مكشر في لحظة أو زعل من حاجة، مكنش عنده مشاكل، كان بيحب الناس الصغير قبل الكبير، وأنا بهدي له المسرحية دي وربنا يقدرنا دايما إننا نبقى تلامذته».