هل تجوز الأضحية إذا كانت هدية من الوالد؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول جواز أن تكون الأضحية هدية ومن الوالد، وأجابت الدار على هذا السؤال عبر قناتها بموقع يوتويب، كما نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعنوان «تصح الأضحية إذا كانت من الوالد»، ضمن سلسلة الفتاوى والأحكام المتعلقة بموضوع ذبح الأضحية وآدابها.

ذبح الأضحية من الوالد

وبخصوص حكم ذبح الأضحية إذا كانت من الوالد فقد نص السؤال الذي أرسلته سائلة على الآتي «هل يجوز أن تكون الأضحية هدية من والدي أم لا يجوز» وأجابت دار الإفتاء بالآتي: «بل يجوز، لا يوجد مانع أن المضحي يكون قد أهديت له البهيمة التي سيضحي بها سواء كانت خروفا أو بقرة أو بدنة، لا مانع أن هذه الأضحية تأتي إليه عن طريق الهدية ويضحي بها عن نفسه وتكون أضحيته مقبولة إن شاء الله».

آداب الأضحية

وفي وقت سابق أكّدت دار الإفتاء أنَّ من آداب الأضحية ما يلي:

1- على المضحي ألا يذبح بنفسه إن لم يكن مؤهلًا ومدربًا على الذبح.

2- لا يجوز تعذيب الضحية والمبالغة في إيلامها للتمكن من ذبحها.

3- يسن استقبال القبلة بالأضحية وأن يضجعها على جنبها حين يذبحها.

4- الترفق عند ذبح الأضحية.

5- عدم ذبحها بغتة.

6- لا يجرها من موضع إلى موضع.

7- إخفاء آلة الذبح عن نظر الأضحية عند ذبحها.

8- عدم ذبح الأضحية بحضرة أخرى.

9- التأكّد من أنها ماتت قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها.

10- يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب فلا تجزئ الأضحية بما لحقه ما يضر بلحمه ضررا صحيًا أو كميًا.