السيسي يتابع معدلات تنفيذ «الدلتا الجديدة» ويطلع على تطوير شبكة الطرق

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ووزراء الداخلية والكهرباء والاوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وقطاع الأهمال العام والطيران المدني.

وتناول الاجتماع، استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتداداً من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غرباً وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جار العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة، وفي مقدمة تلك المشروعات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل «الدلتا الجديدة»، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع «مستقبل مصر».

السيسي يوجه بضم مارينا لمدينة العلمين الجديدة

كما يضم القطاع الغربي، كذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولي، ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة الي محافظة مطروح، ومن ضمن المشروعات الاساسية ايضاً لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة 50 ألف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنلوجيا والاكاديمية البحرية للعلوم والممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم والمنطقة المركزية، وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي 2 مليون نسمة، وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بضم مجتمع مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة.

السيسي يطلع على تطوير شبكة الطرق الجديدة

كما اطلع الرئيس السيسي، في هذا السياق على تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي ومحاور الربط ما بين تلك المشروعات وكذلك مع سائر محافظات الجمهورية بما في ذلك تطوير طرق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولي الساحلي وطريق وادي النطرون العلمين.

ووجه الرئيس السيسي، بأن تتمّ عملية تطوير تلك المحاور والطرق بمراعاة اكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية وإنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنيين ولاستيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلاً نظراً للتنمية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة، ولتتكامل مع الشبكة القومية الحديثة للطرق ووسائل النقل المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما اطلع رئيس الجمهورية، كذلك على عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظة الإسكندرية خاصة تلك المتعلقة بتطوير استغلال الأراضي، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس يوجه بحوكمة وتحديد جهة ولاية الأراضي جنوب منطقة المنتزة

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بحوكمة وتحديد جهة ولاية الأراضي جنوب منطقة المنتزة للحفاظ عليها من أي تعديات، كما تابع الرئيس كذلك الموقف التنفيذي الخاص بتطوير وتحديث المناطق والتجمعات على ترعة النوبارية فضلاً عن تبطينها ورفع كفائتها.

كما تابع الرئيس السيسي، كذلك سير العمل ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات القومية علي مستوي الجمهورية في نطاق اختصاص القادة والوزراء من الحضور، مشددًا على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ وفق ارقي المعايير والجودة الإنشائية.