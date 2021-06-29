بحوث الصحراء: تكلفة الفدان في مشروع الدلتا الجديدة 200 ألف جنيه

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه بحكم خبرته في مجال العمل البحثي في الصحراء المصرية، يجد أن هناك فارقا كبيرا للغاية للمشروعات القومية التي نفذت خلال السبع سنوات الماضية وبين العمل في السابق الذي كان أشبه بالجزر المنعزلة، ولكن في ظل عهد الرئيس السيسي دائما ما يكون العمل جماعيا بحيث يكون المنتج بالصورة المُثلى والعائد الاقتصادي يكون بشكل كبير للغاية.

وأضاف «زغلول»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن تكلفة الفدان الواحد في مشروع الدلتا الجديدة يبلغ 200 ألف جنيه بإجمالي 200 مليار جنيه، مضيفا «مفيش نقطة ضعف في المشروع ممكن تعملنا مشاكل، والتراكيب المحصولية نتيجة التربة الجيدة والمناخ الملائم يعطي فرصة اختيار تراكيب محصولية كبيرة للغاية، فيمكن زراعة القمح أو الذرة أو الشعير».

وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة من المشروعات الواعدة للغاية، وذلك لأن ظروف نجاحه جميعها مواتية، إذ تبين جودة أراضيها، وذلك من خلال دراسات أجريت، إضافة بأن المناخ ملائم والبنية التحتية شبه متاحة، كما أنه قريب من المجتمع العمراني والموانئ مثل الإسكندرية ودمياط ومطار سفنكس، ما يعطي فرصة لاختيار تراكيب محصولية لها قيمة مضافة لاستخدامها في التصدير أو سد عجز الفجوة الغذائية.

ولفت إلى أن الدولة ستوفر البنية التحتية ويدخل القطاع الخاص على مستوى كبار المستثمرين، والدولة ستكون مسؤولة عن توفير اللوجستيات والنواحي الفنية، وهذا حاليا يُدرس، موضحا أنه تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أمس، لبحث أفضل نظم الري الحديثة التي تلائم هذا المشروع.

وأشار «زغلول»، إلى أن مشروع «مستقبل مصر» القائم بالفعل يستخدم المياه الجوفية في الزراعة، وهناك 688 ألف فدان درستهم وزارة الزراعة مع الجامعات المصرية، سيحتوي على محطة معالجة بطاقة 6.5 مليون متر مكعب يومي، وهناك توجه لأخذ جزء من أحد أفرع مياه النيل حال التوسع في المشروع.