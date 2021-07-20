«احذروا المخلل».. نصائح لأصحاب أمراض القلب والضغط في العيد

قال الدكتور أيمن أبوالمجد، أستاذ أمراض القلب وعضو مجلس إدارة جمعية القسطرة الأمريكية، إنّ فرحة الأعياد لا تكتمل إلا بالجلسات العائلية والتواجد الاجتماعي مع الأحباء والأهل، ومن ضمن الطقوس، هو تناول الغداء والعشاء معهم، وفي عيد الأضحى يتضمن الطعام لحوم بأنواع مختلفة وبطريقة طهي مختلفة، وبالتالي كمية البروتينات والدهون تكون مرتفعة للغاية.

وقدم «أبوالمجد»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، اليوم الثلاثاء، نصائح هامة لأصحاب أمراض القلب في عيد الأضحى المبارك، قائلا إنه يجب الاعتدال في تناول الطعام، خاصة أن الإفراط في تناول الأطعمة لا يضيف أي شيء في المتعة.

وتابع: «مش هقول لأي حد ممنوع، مفيش حاجة ممنوعة عدا مرضى الضغط، وبقولهم خدوا بالكم من الطورشي والمخلل، لأن أي مريض ضغط حتى لو واخد الدواء شوية طورشي أو حوادق هيسبب في ارتفاع الضغط، شوية طورشي يلغوا تماما مفعول 3 أو 4 أدوية للضغط».

وعن تداعيات «هبر» اللحمة والطعام، قال إن بطن الشخص تكون منتفخة، وتؤدي للتكبيس على الرئتين، ويرتفع في الدم منسوب الكليسترول الضار بشكل سريع، كما يرتفع مستوى الدهون الثلاثية، وهذا ضار للشرايين.

وأوضح أن «الليّة» والسمنة البلدي مليئة بالدهون، وبالتالي تضر وتؤدي إلى أمراض تصلب الشرايين والذبحة الصدرية، «القصة مش الامتناع التام، ولكن الاعتدال».

ولفت إلى أنه مع فترات الأعياد والإفراط في تناول الطعام يكون هناك زيادة لحالات الإصابة بالذبحة والجلطة، وتتمثل أعراضها في الشعور بالحرقان في الصدر، وعدم الشعور براحة بشكل مستمر، وضيق في النفس والعرق، والشعور بعدم الاتزان، كما أن تعبيرات الوجه والتي تشير إلى ألم شديد وشيء غير معتاد.

وكشف عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الأعراض حال ظهورها، قائلا إنه يجب تناول 4 أقراص من الإسبرين، «عمرها ما هتضر حتى لو التشخيص غلط.. الاحتياط عمره ما يضر»، ثم الذهاب لأقرب مستشفى أو مستوصف للطبيب المختص لرسم القلب.