أسعار مكونات الفتة باللحمة في الأسواق: من الثوم للحمة

يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية بعيد الأضحى المبارك، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء 20 يوليو، وتعد وجبة الفتة باللحمة والثوم من الأطباق الرئيسية في عيد الأضحى، ويتناولها المسلمون كل عام، فهي من أبرز مظاهر العيد.

وتستعرض «الوطن» أسعار مكونات طبق الفتة باللحمة استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وذلك على النحو التالي:

سعر اللحوم

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز والضاني بين 140 إلى 160 جنيهًا للكيلو واختلف سعر كيلو اللحم الجملي بين 100 إلى 130 جنيهًا للكيلو، أما اللحم المستورد فسعره اختلف 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر الأرز

تراوح سعر كيلو الأرز بين 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا، مع اختلاف النوع.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات.

سعر الصلصة

بلغ سعر علبة الصلصة بالأسواق 8 جنيهات لحجم 300 جرام، و10 جنيهات لحجم 400 جرام.

سعر زجاجة الخل

اختلف سعر زجاجة الخل حجم لتر بين 5 و9 جنيهات.

سعر الثوم

تراوح سعر كيلو الثوم بين 22 و30 جنيهًا.

سعر الخبز

تراوح سعر رغيف الخبز بين 25 قرشًا حتى 100 قرش في المخابز.

طريقة تحضير الفتة باللحم

وأبرز مكونات طبق الفتة واللحمة هي اللحمة وخبز بلدي وأرز، عصير طماطم، وصلصة، وثوم وخل، وملح وتوابل.

وخطوات تحضير الفتة بالخل والثوم هي تسخين الزيت فى إناء عميق ويضاف إليه الثوم، ثم يتم تشويح الثوم حتى يصبح ذهبي اللون، وبعدها يتمّ صب الخل ثم عصير الطماطم وبعدها يتم إضافة الملح، والفلفل الأسود، والبهارات، ويقلب جيدا حتى يتسبك، ويتم صب هذا المزيج بعد رص الخبز أسفل الإناء ثم الأرز، ويتم سلق اللحمة في إناء آخر بجانبه، وبهاذا يكون جاهز للتناول.