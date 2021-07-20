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رفع 800 طن قمامة بأبوزعبل في أول أيام عيد الأضحى

كتب:

حسن صالح
12:10 م | الثلاثاء 20 يوليو 2021
جانب من الحملة

جانب من الحملة

قاد اللواء هشام خشبة سكرتير عام محافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة والمخلفات داخل المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص والتي كانت تحتوي على تلال من القمامة، فضلا عن رفع كافة تراكمات القمامة من الشوارع والطرق والميادين تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العميد محمد عبدالتواب رئيس مدينة الخصوص عن نقل 800 طن من المخلفات إلى المدفن الصحى بأبو زعبل ولا زال العمل مستمرا حتى الانتهاء من أعمال التفريغ الكلي للتراكمات؛ لتصبح المحطة خالية تماما من القمامة والبدء فى تشغيلها لاستقبال التراكمات الواردة من شوارع المدينة الى المحطة الوسيطة مرة أخرى وتفريغ المحطة بصفة يومية ونقل التراكمات إلى المدفن الصحي الآمن بمدينة الخانكة.

وقال اللواء هشام خشبة سكرتير عام محافظة القليوبية، في تصريح صحفي، اليوم، إن توجيهات محافظ القليوبية لرؤساء المدن والأحياء بضرورة التواجد فى الشوارع والاهتمام بالنظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من شوارع وطرق كافة مدن وأحياء المحافظة حتى انتهاء المواطنين من إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يشعر كل مواطن أنه يعيش داخل مجتمع خالى من التلوث والقمامة حفاظا على البيئة والصحة العامة

وأوضح أن المحافظة تتابع بصفة مستمرة جهود وأعمال مجالس المدن والأحياء وتتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات المحافظة لحل أى مشكلة فى الحال، مشيرا أن قيادات المحافظة بالكامل تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة وراحة وفرحة المواطنين بعيد الأضحى المبارك فى بيئة نظيفة وصحية وآمنة وعدم حدوث ما يعكر صفو فرحة جموع المواطنين فى كافة مناطق المحافظة مناشدا المواطنين سرعة ابلاغ غرفة عمليات المحافظة عن أى مشكلة أو ظروف طارئة . 

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