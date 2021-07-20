اقتحموا المنزل بالسنج.. قصة مقتل شاب على يد أقارب أرملة شقيقه بالشرقية

لقى شاب مصرعه أمس، إثر إصابته بطلق ناري فيما أصيب شقيقيه بجروح قطعية على يد 3 من عائلة أرملة شقيقه، بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح بورود بلاغا بوفاة «إسلام.ع.ع»، 28 سنة، فني بشركة المقاولون العرب مقيم بقرية الصنافين التابعة لمركز مينا القمح إثر إصابته بطلق ناري إدعاء تعدي من آخرين كما أصيب شقيقيه «وائل» بقطع في أوتار القدم و«أيمن»، بجروح متفرقة في جسده.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين قيام عدد من أفراد أسرة أرملة شقيق المجني عليهم باقتحام منزلهم إثر وقوع مشادة مع أرملة شقيقهم فقام أقاربها بالتشاجر مع المجني عليهم واقتحام المنزل والتعدي عليهم بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وأسلحة نارية ما أدى وفاة المجني عليه وإصابة شقيقيه.

وقال طارق السيد الشاعر خال المتوفي «إسلام»، إن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وأشقائه ووالدهم، بسبب خلاف عائلي وأثناء مغادرة أرملة شقيقهم المنزل ونقلها بعض الأثاث والمفروشات إلى منزل مجاور للإقامة فيه على خلفية تشاجرهم معها.

وأشار إلى أن أرملة شقيقهم توجهت إلى منزل عائلتها وحضر أشقاؤها ومعهم مجموعة من أقاربهم يحملون أسلحة بيضا وحاولوا التعدي على المجني عليه والمصابين إلا أن الجيران تدخلوا وتمكنوا من إبعادهم عن المنزل، مضيفا أنه توجه إلى منزل أحد كبار عائلة المتهمين وتم الاتفاق على عقد جلسة عرفية بشرط جزائي 50 ألف جنيه وأن من أخطأ يتحمل العقاب الذي سيفرضه القضاة العرفيون خلال الجلسة العرفية.

وتابع: «فوجئنا بعد ذلك بقيام المتهمين بمحاصرة المنزل وتحطيم الباب بأسلحة بيضاء وتمكنوا من الدخول وقاموا بالتعدي على المجني عليه وإصابته بطلق ناري وإصابة شقيقه بقطع في أوتار القدم وإصابة آخر بجروح في أنحاء متفرقة من جسده»، لافتا إلى أن الأهالي تجمعوا بعد ذلك وتمكنوا من الإمساك بهم وأبلغوا الشرطة التي حضرت مباشرة إلى مكان الواقعة.

وقال «ع.ا»، أحد الأهالي أن المجني عليه كان رافضا لعرض والده بشأن زواج أرملة شقيقه البالغة من العمر 24 عاما من شقيقه الأصغر البالغ من العمر 19 عاما نظرا لصغر سن شقيقه، لافتا إلى أن هذا الأمر زاد من إشعال الخلاف وتطور الموقف، وألقت الشرطة القبض على 3 متهمين وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.