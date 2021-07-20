منها كانجرو أحمر.. حيوانات جديدة تستقبل رواد حديقة الجيزة في أول أيام العيد

قال الدكتور محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنَّه كان من المخطط فتح حديقة الحيوان بالجيزة في الساعة الـ8 صباح اليوم، ولكن نظرا للإقبال أمام البوابات جرى فتح الحديقة 7:30 صباحًا، والدخول بالكمامة، وإجراء عمليات رش وتعقيم كل ساتين بالحديقة، وقياس درجات الحرارة عن بعد، كما أن تباعد بوابات الحديقة يحقق التباعد الاجتماعي الإبداعي.

حيوانات جديدة في الحديقة

وأضاف «رجائي»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، اليوم الثلاثاء، أنَّه جرى رفع كفاءة ومظهر الحيوانات، مثل الزراف والدب البني أو الروسي والكانجرو الأحمر، إضافة إلى بيت الزواحف، كما جرى جلب نمور بنغالية، وهناك جهد كبير بُذل لتدبير حيوانات.

حديقة الطفل تتيح التفاعل المباشر مع الحيوانات

وأشار مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أنَّ الحديقة وفرت مقاعد خشبية جديدة تساعد رواد الحديقة على تناول الوجبات الخفيفة تسمح بها، كما جرى تخصيص منطقة ترفيهية مثل حديقة حيوان الطفل، والتي تتيح التفاعل المباشر بين الأطفال والحيوان الأليف، مثل الغزلان واللاما والطيور والزواحف.

الحدائق الإقليمية

وأوضح مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنَّ الإجراءات التي تُطبق في حديقة الحيوان بالجيزة هي ذاتها المطبقة في حدائق حيوان الإسكندرية والفيوم والشرقية، كما جرى دعم الحدائق الإقليمية بخطة إكثار الحيوانات، من خلال مد هذه الحدائق بحيوانات.

الأنشطة الترفيهية

ولفت مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنَّه جرى تنظيم أنشطة ترفيهية في الحدائق الإقليمية من كافيتريات وملعب للطفل ورسم للوجه، مؤكّدًا أنَّ هذه الأنشطة أدخلت السعادة على وجوه المواطنين.

مدير الحديقة للزائرين: تعاملوا مع الحيوانات برفق

وطالب الزائرين بالحفاظ على منظومة النظافة في الحديقة والتي جرى توفيرها، والحفاظ على الآثار في الحديقة: «بوصيكم تساعدونا في الحفاظ على النظافة، ومترموش حاجة في الترع والطرق، وتعاملوا مع الحيوانات برفق من خلال الحراس»