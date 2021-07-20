5 توجيهات هامة من السيسي في اجتماعه اليوم بالحكومة.. تعرف عليها

توجيهات وقرارات هامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في إطار اجتماعه صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، وبحضور 11 وزيرًا، ترصدها "الوطن" في السطور التالية

مارينا تنضم لـ"العلمين الجديدة" ..وخدمات للجمهور على الطرق الجديدة

** وجه الرئيس بحوكمة وتحديد جهة ولاية الأراضي جنوب منطقة المنتزة للحفاظ عليها من اي تعديات

** وجه الرئيس بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ فيما يتعلق بالمشروعات القومية علي مستوي الجمهورية، وأن يتم التنفيذ وفق ارقي المعايير والجودة الانشائية.

** تابع الموقف التنفيذي الخاص بتطوير وتحديث المناطق والتجمعات على ترعة النوبارية، والتى تعيش مرحلة التبطين ورفع كفاءتها.

** اطلع الرئيس علي تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي بما في ذلك تطوير طرق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولى الساحلي وطريق وادي النطرون العلمين

** وجه الرئيس بأن تتم عملية تطوير تلك المحاور والطرق بمراعاة اكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية وانشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنيين ولاستيعاب حركة المرور

السيسي يتابع موقف مدينة الفنون في مدينة العلمين الجديدة

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة، بعدها تابع الموقف التنفيذي والانشائي الخاص بمدينة الفنون في مدينة العلمين الجديدة، المُقامة علي مساحة ٢٦٠ فدان تضم مجموعة من الانشطة الفنية والثقافية المتنوعة من مجمعات لدور عرض السينما ومطاعم ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومبنى للأوبرا، إضافة إلى قاعات تدريب وأرض للمعارض