تفقدها السيسي أول يوم العيد.. أبرز مشروعات مدينة العلمين الجديدة

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم، في مسجد «مالك الملك» بمدينة العلمين الجديدة.

السيسي يستمع لشرح عن مشروعات المدينة

وعقب تأدية الصلاة، استمع السيسي لشرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مشروعات مدينة العلمين الجديدة، منهم مدينة الفنون وما تم إنجازه فيها.

وحضر الصلاة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إضافة للفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة.

مدينة العلمين الجديدة.. بوابة مصر لإفريقيا

تعتبر مدينة العلمين الجديدة، في أحد مدن الجيل الرابع، فهي مركز إقليمى على مستوى الساحل الشمالي، وتتمتع بموقع مميز سيجعلها بوابة مصر على إفريقيا، فهي تحتضن مشروعات غير مسبوقة، جذبت عدة شركات عالمية للاستثمار بها، حيث تقع على مساحة 48 ألف فدان، على أن تكون مرحلتها الأولى بمساحة 48 ألف فدان، منها 11500 فدان سكني و4000 فدان خدمي و5000 فدان مناطق مفتوحة وبحيرات و10 آلاف فدان مناطق صناعية واقتصادية، ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، ومن المخطط أن تضم المرحلة الأولى قطاعين أساسيين تبلغ مساحتهم نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلي، والقطاع الأثري والحضري، وفقا لموقع «مشروعات مصر».

وتنقسم المدينة، لعدة مشروعات سياحية وتاريخية وسكنية، فتقع المنطقة السياحية الاستثمارية الأولى على ساحل البحر المتوسط، أما الاستثمارية الثانية فهي في جنوب طريق اسكندرية مطروح الدولي، بالإضافة للمنطقة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين.

مشروعات ضخمة في العلمين الجديدة

وضع الجزار، قبل أشهر حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، الذي سيكون بمثابة منطقة للتنمية ستضاهى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لقطاع سكني به نحو 10 آلاف وحدة سكنية، فضلا عن الممشى السياحي بطول 18 كيلومتر، ومشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجزا، ومدينة الفنون.

بينما توجد بها منطقة أثرية تضم «متحف مفتوح – منتزه دولى – منطقة ترفيهية – فنادق – خدمات ميناء»، فضلا منطقة حضرية بها «جامعة – مركز خدمات إقليمية»، فضلا عن مركز سياحي عالمي على نسبة بناء 20%، ومنصات منفصلة تطل على البحر، بالإضافة لأبراج على كل منصة تصل ارتفاعها إلى 35 مترا، وكل برج به 3 أدوار تجارية وإدارية وجراج سفلي بجانب الوحدات السكنية.

يضم القطاع الساحلي بالمدينة عدة مناطق، منها منطقة بحيرة العلمين «حى الفنادق» التي ستنافس أبراج دبي الشهيرة، ومركز المدينة، والحى السكنى المتميز، بالإضافة لمرسى الفنارة ومركز المؤتمرات، والمنطقة الترفيهية، والمركز الثقافي، وأيضا الإسكان السياحي، ومنطقة أرض المعارض، ومركز المركز الطبي العالمي للاستشفاء والعلاج الطبيعي، ومراكز تجارية.

كما ستحضن مدينة العلمين الجديدة محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة 150 جودة ألف متر 3 يوميًا، وقطار مكهرب فائق السرعة تصل سرعته إلى 250 ك/ساعة لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو221 كم بموازاة طريق وادي «النطرون - العلمين».