جامعة الأزهر تعلن جاهزية مستشفياتها لاستقبال الحالات الطارئة في العيد

أعلن قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، استعداده مع انطلاق إجازة عيد الأضحى المبارك بمستشفياته الجامعية بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

صرح بذلك الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وأوضح «صديق»، أنَّ هناك غرفة عمليات برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، تتابع سير العمل بقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، وتضم في عضويتها كل من الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور هشام فرهود عميد كلية طب البنات، والدكتور محمود ميدان عميد كلية طب الأزهر بدمياط، والدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية طب الأزهر بأسيوط، إضافة لعضوية مديري المستشفيات الجامعية الخمس.

جدير بالذكر، أنَّ مستشفيات جامعة الأزهر تعمل جنبا إلى جنب مع مستشفيات وزارة الصحة، في ضوء اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.