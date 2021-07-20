إزالة 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية «ليلة العيد»

تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أداء غرفة عمليات حماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، حيث يتلقى تقريرًا على مدار الساعة من أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حول جهود الإدارة في منع التعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة في المحافظات تقرير حماية الأراضي، أكّد أنَّه تمّ إزالة جميع حالات التعدي خلال وقفة عيد الأضحى أمس الاثنين وعددها 55 حالة.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، أكّد ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أنَّ المعهد يواصل استقبال العينات من العملاء وفحصها، ‏واجراء تحليل الاغذية ضد فيروس كورونا، وجميع الأمراض وخاصة انفلونزا الطيور وغيرها وفحص صلاحية الاغذيه ذات الاصل الحيواني وخلوها من الميكروبات وسمومها والبقايا الضارة.

كما أكّدت هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، استمرار المعمل في أداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الإجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتمّ التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها في أثناء اجازة العيد.

وفي سياق متصل، تواصل الحدائق التابعة للوزارة «الحيوان والأورمان والأسماك» تواصل استقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشاد وزير الزراعة، بجهود العاملين في قطاعات الوزارة الذين يواصلون العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات المصدرين وانتظام سير العمل بالوزارة.