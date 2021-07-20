«عمليات التموين»: لم نتلق شكاوى بشأن نقص الخبز والوقود والسلع بالأسواق

أكد مديرو مديريات التموين بالمحافظات، أن غرف العمليات المركزية التي أنشئت بالمديريات لم تتلق أي شكوى حتى الآن من المواطنين بشأن نقص الخبز أو الوقود أو أسطوانات البوتاجاز أو السلع بالأسواق.

وقال مديرو المديريات، إن المخابز تعمل بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين على بطاقة الدعم، مشيرين إلى أن عددًا من المخابز طلبت إجازة بالعيد، ووفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن فإن الإجازة تُمنح طبقًا لاحتياجات المنطقة، على ألا تزيد عن 30% من تعداد المخابز بالحي أو المركز أو المدينة.

وأضاف مديرو المديريات، أنهم يسيرون حملات على المخابز ومحطات الوقود والأسواق ومستودعات الغاز، للتأكد من توافر السلع وكذلك الوقود بكل أنواعه.

من جانبهم، أكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، أن المجمعات تعمل اليوم وغدًا وبعد غد لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، مشيرين إلى أن المخازن التابعه لهم تمد المجمعات بكل السلع سواء الجافة أو اللحوم الطازجة والمبردة.

وذكر أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع مع غرف العمليات انتظام العمل، مع التأكيد على المتابعة المركزية من الوزارة لحظيًا فيما يتعلق بعمل المخابز بالمحافظات، وتوافر السلع بالأسواق ومحطات الوقود، ويتابع أيضا مع رؤساء شركات المجمعات توافر االسلع وعمل المجمعات اليوم.