«الجزارين»: تراجع جنيهين في سعر الماشية.. واستقرار اللحوم البلدي

قال تجار اللحوم بالغرفة التجارية، إنَّ أسعار اللحوم استقرت قبيل الإغلاق التام للمحلات أول أيام عيد الأضحى، فيما تراجعت أسعار الماشية بقيمة جنيهين في الكيلو.

بدوره، أوضح محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، أنَّ أسعار اللحوم مستقرة إلى حد كبير مع توافر كميات كبيرة من المعروض سواء من اللحوم البلدية أو المستوردة وهو ما أدى إلى الاستقرار، مضيفًا أنَّ منافذ الدولة طرحت اللحوم ساهمت في عدم قفز الأسعار اللحوم في السوق المحلي بشكل كبير، خاصة بعد أزمة الهند والبرازيل وتراجع الاستيراد، كاشفًا وجود ركود كبير في المبيعات بالمقارنة بالعام الماضي؛ كشفت عنه مبيعات عيد الأضحى.

ولفت «وهبة»، إلى أنَّ اللحوم المستوردة ساهمت إلى حد بعيد فى تحقيق التوازن السعري بالسوق، مشيراً إلى أنَّ الصفقات الجديدة التى تم إبرامها ودخلت السوق المحلية ومنها لحوم حية و مستوردة، موضحاً أنَّ كل اللحوم التي تستوردها مصر تتمتع بمستويات جودة عالية مع زيادة إجراءات الفحص الرقابة من قبل الحكومة المصرية.

ونوه «وهبة»، إلى أنَّ المخزون من اللحوم المستوردة يكفي الاستهلاك، مشيرًا إلى أنَّ الأسعار لن تشهد أي زيادة، نتيجة لوفرة المعروض، حيث ستستقر الأسعار لمدة شهر كاملة نتيجة تكدس اللحوم فى ثلاجات المواطنين وعدم الطلب، لافتًا إلى أنَّ إجازة جزارين القرى والنجوع والأحياء تستغرق شهر كامل بداية من اليوم أول أيام عيد الأضحى وفي الأحياء الراقية المتميزة نعمل نصف يوم فقط.

وتراوحت اللحوم البلدي الكندوز بين 130 حتى 160 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140 جنيهًا، السجق 110-125 جنيهًا، وأسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدي بين 100-120 جنيهًا، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 120 حتى 140جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجملي بين 90 – 110 جنيهات، وفقًا للتقرير شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وشهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارًا في الأسعار والتي تراوحت بين 80-90 جنيهًا للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن، وتتراوح أسعار الأضاحي بين 48 إلى 50 جنيهًا للكيلو الحي من الأضاحي الجاموسي، ويصل سعر كيلو الحي من اللحم البقري إلى 55 جنيه للكيلو، أما سعر الجمال بما بين 16 إلى 30 ألف جنيه للجمل.