حملات على كورنيش مرسى مطروح.. ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة علي التراخيص بكورنيش المدينة لمتابعة ومطابقة الأنشطة للرخص، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المكبرة علي كورنيش المدينة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة وفحص التراخيص، وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر بكورنيش مرسى مطروح، على الرغم من تعليمات المحافظ بالذبح بالمجان بالمجزر للمواطنين، وذلك من خلال الحملة المشكلة من التموين والصحة وإدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق.

كورنيش مرسى مطروح.. الغلق والتشميع للذبح خارج المجزر

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، في تصريح صحفي، اليوم، الإثنين أنه جرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الكافتيريات بشاطئ النخيل على الكورنيش الشرقي للمدينة، بعد المرور وتبين وجود لحوم مذبوحة خارج المجزر، وجرى اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال صاحب الكافتيريا المخالفة، وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات اليومية المكبرة علي مدار الساعة لفرض الانضباط بالمدينة، وإزالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين علي طول الكورنيش، مؤكدا أن الغلق والتشميع في انتظار كل من يخالف القانون وتطبيق أقصي غرامة إذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كورنيش مرسى مطروح.. النظافة ومنع الإشغالات

وناشد رئيس المدينة أهالي محافظة مطروح وأصحاب المحال التجارية والمستفيدين من موسم الصيف بالحفاظ على النظافة العامة، في الشوارع والأحياء والأسواق، ومنع الإشغالات والالتزام بالتعليمات لتكون مرسي مطروح في أبهي صورها خلال عيد الاضحي المبارك، مشددا أنه سيجرى تكثيف الحملات خلال عيد الاضحي واتخاذ جميع الإجراءات القانوية ضد المخالفين.