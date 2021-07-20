مجازر القليوبية تستقبل 384 أضحية في أول أيام العيد

قال الدكتور محمد شوق مدير عام المجازر بالقليوبية، في تصريح صحفي، إن إجمالى عدد الأضاحي في 30 مجزرا بلغ 384 أضحية بينها 211 عجلا بقريا و95 عجلا «جاموسي»، و 95 رأس ضان و8 ماعز وجمل، في أول أيام العيد، فيما أكد الدكتور محمد جودة مدير إدارة بنها البيطرية أن عدد الأضاحي بمجازر بنها تعدى 35 أضحية.

كانت مجازر محافظة القليوبية فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية .

وأعلنت الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، جاهزية المجازر المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن المحافظة تضم أكثر من 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، لافتة إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقى الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأضافت «العسيلى»، أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لاستيعاب المذبوحات وحرصا على استمرار العمل على مدار 24 خلال أيام العيد، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها.

وأشارت إلى التنسيق مع مديرية التموين والصحة لتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر فى الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار حفاظا على البيئة والصحة العامة مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة كما تم وضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى.