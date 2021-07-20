استقرار حذر.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

كشف مصدر مقرب، تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي تشهد استقرار حذرا بعد إفاقتها من الغيبوبة، حيث يستجيب جسدها للعلاج بصورة مطمئنة ولكنها لم تتعاف بشكل كاف، وما زالت في حاجة للبقاء تحت الملاحظة في العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن عائلة ياسمين عبد العزيز - زوجها أحمد العوضي وطفليها ياسمين وسيف- متواجدين بشكل شبه دائم في المستشفى للاطمئنان على صحتها على الرغم منع الزيارة، وحرصوا على التواجد بجانبها في أول أيام عيد الأضحى.

ومازالت الفنانة ياسمين عبد العزيز تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، بعد ما نقلت إلى العناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم في أحد المستشفيات الكبرى، ورغم اعتيادية العملية، لكن حدث خطأ ما أثناء نقل الدم أدى إلى تلوث بكتيرى دخلت بسببه في غيبوبة استمرت لما يقرب من 16 ساعة.

عائلة ياسمين عبد العزيز تفرض حالة من السرية على وضعها الصحي

وفرضت عائلة ياسمين عبد العزيز سياجا من السرية حول تفاصيل حالتها الصحية، في الوقت الذي أكد فيه شقيقها، إن عائلته ستعلن عن تفاصيل الحالة الصحية لياسمين بالكامل، ولكن ذلك بعد خروجها من العناية المركزة.

وطالب شقيق ياسمين عبد العزيز من الصحفيين والإعلاميين عدم نشر أي معلومات عن الحالة الصحية للفنانة، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «أرجو من السادة الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا وعدم نشر تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما تستقر الحالة هنكنت الناس عليها مل ما نطلبه الآن هو الدعاء».

بينما كتب زوجها، الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بـ«فيسبوك»، قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل، شكرًا ليكم».