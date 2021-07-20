«الداخلية» تحصّل نصف مليون جنية غرامة كمامة «ليلة العيد»

أسفرت حملات أجهزة وزارة الداخلية، لمتابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 10439 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ10402 منهم بقيمة 520,100 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 37 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 844 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 221 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1739 أرجيلة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.