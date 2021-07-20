تعرف على موعد إعادة تشغيل إدارة تصاريح العمل بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة

قررت وزارة الداخلية استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل، بالمبنى الجديد الكائن بالمجمع الأمني المواجه لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اعتباراً من غدا الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين في استخراج تصاريح العمل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية، بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد في استخراج تصاريح العمل لهم.