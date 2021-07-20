«لا تفعلها».. 5 محظورات في عيد الأضحى المبارك «فيديو»

أشارت دار الإفتاء المصرية إلى بعض الأمور التي قد تندرج تحت بند المحظورات في عيد الأضحى المبارك وتبدأ من عدم الاستحباب وصولا إلى التحريم، وأبرزها 5 محظورات يستعرضها التقرير التالي.

الصيام من محظورات عيد الأضحى المبارك

أول تلك المحظورات صيام يوم العيد، حيث أكدت دار الإفتاء ردا على سؤال حول صيام العشر الأوائل من ذي الحجة أن الصيام جائز في أول 9 أيام فقط لأن اليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى ويحرم صومه مع أيام التشريق الثلاثة وهي 11 و12 و13 ذي الحجة، وأكدت في فيديو بثته عبر قناتها بموقع يوتيوب أن صيام الأيام التسع الأوائل من ذي الحجة سنة وليست فريضة

زيارة المقابر في العيد

وثاني هذه المحظورات زيارة المقابر في العيد حيث أكدت دار الإفتاء على أنه رغم جوازه إلا أنه غير مستحب باعتبار أن يوم العيد يوم فرحة وإدخال السرور وأنه يمكن زيارة المقابر أو القبور في أيام أخرى.

وقالت الدار: وليس للزيارة وقتٌ مُعَيَّن، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله تعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة، فلا يُستَحبُّ تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديدٌ للأحزان فلا بَأْسَ بزيارة الأموات في الأعياد، كما كانوا يُزارُون في حياتهم في الأعياد.

صلاة النساء بجوار الرجال

وفيما يتعلق بصلاة النساء بجوار الرجال دون حواجز علقت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على تلك المسألة، موضحة حكم الدين في انتشار تلك الظاهرة، بالتنبيه على ضرورة الالتزام بحدود صلاة العيد، إذ شددت على أن صلاة الرجال بجوار النساء فى مصلى العيد فى صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف.

الاختلاط

وبالإضافة إلى مخالفة صلاة النساء بجوار الرجال أضافت دار الافتاء: «لا يجوز، حفاظا على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء فى الأماكن العامة».

آداب الأضحية

وأشارت دار الإفتاء أيضا إلى عدد من الأداب التي تتعلق بذبح الأضحية ومنها الآتي:

1- على المضحي ألا يذبح بنفسه إن لم يكن مؤهلًا ومدربًا على الذبح.

2- لا يجوز تعذيب الضحية والمبالغة في إيلامها للتمكن من ذبحها.

3- يسن استقبال القبلة بالأضحية وأن يضجعها على جنبها حين يذبحها.

4- الترفق عند ذبح الأضحية.

5- عدم ذبحها بغتة.

6- لا يجرها من موضع إلى موضع.

7- إخفاء آلة الذبح عن نظر الأضحية عند ذبحها.

8- عدم ذبح الأضحية بحضرة أخرى.

9- التأكد من أنها ماتت قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها.

10- يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب فلا تجزئ الأضحية بما لحقه ما يضر بلحمه ضررا صحيًا أو كميًا.